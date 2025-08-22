Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gebzespor’un antrenmanını ziyaret etti. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, baklava dopingi ile takıma yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gebzespor, yeni sezonda hedeflerini yüksek tutarken, hazırlıklarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

Sezon öncesi takıma moitvasyon için desteğe gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, antrenmanı bir süre saha kenarından izledikten sonra, teknik direktör ve oyuncularla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gebzespor’un Gebze’nin önemli bir markası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Bizim tek bir hedefimiz var; başarılı olmak, başarının peşinden koşmak. Bu nedenle şehrimizin takımına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Biz de belediye olarak imkanlarımız dahilinde kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Moral ziyaretinden memnuniyet duyan futbolcular ise, desteklerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür ettiler. Teknik heyet, yoğun antrenman temposunun ardından gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin takım üzerinde olumlu bir motivasyon etkisi yarattığını dile getirdi.