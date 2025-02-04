Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı telefon ve tabletler üzerinden çalışan mobil uygulaması baştan sona yenilendi. Daha işlevsel ve güçlü bir altyapıya konuşan yeni uygulama artık “Sakarya Büyükşehir” adıyla IOS ve Android markette yer alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tek tık ile kent yaşamını kolaylaştırdığı mobil uygulaması baştan sona yeniledi.

Vatandaşların dijital hizmetlere daha hızlı ve kolay erişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen mobil uygulama artık “Sakarya Büyükşehir” adıyla IOS ve Android markette yer alacak.

Daha işlevsel ve güçlü altyapı

Daha pratik ve kullanıcı dostu hale getirilen yeni uygulama, şehirdeki tüm önemli bilgilere tek bir noktadan erişim sağlıyor.

Vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alınarak geliştirilen ve yeni özelliklere sahip olan mobil uygulama çok daha işlevsel ve güçlü bir altyapıya kavuştu.

Sakarya’nın mobil yüzü

Sakarya’nın dünyaya açılan mobil yüzü olacak uygulama, kullanıcılara daha hızlı, daha kullanıcı dostu ve daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

Uygulamada neler olacak?

Yeni uygulamayla kullanıcılar kolay bir kullanımla ihale ilanları, Meclis gündem kararları, borç sorgulama, bilgi edinme, hal fiyatları, defin listesi, hayvan sahiplendirme ve nöbetçi eczane listeleri gibi önemli başlıklara rahatlıkla ulaşabilecek.

SAKUS ile entegre

Sakarya Akıllı Ulaşım Sistemleri olan SAKUS ile entegre olan uygulamada yakındaki otobüs hatlarına, şehir haritası üzerinde hangi lokasyonlara hangi otobüs hattı ile gidilebileceği görüntülenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

Bakiye sorgulama ve bakiye yükleme gibi hizmetlerinde verildiği SBB Mobil uygulamasında ayrıca SAKBİS bisiklet istasyonları görüntülenerek bisiklet sayıları ve istenilen istasyona yol tarifi görüntülenebiliyor.