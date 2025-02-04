Evrensel Hizmet Projeleri kapsamında bugüne kadar 3 bin 521 yerleşim yerine mobil teknolojiler ile 2 bin 44 yerleşim yerine ise sabit kablosuz erişim teknolojisi ile hizmet ulaştırıldı. 5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti verilirken yıl sonu hedefi 5 bin 798 olarak öngörüldü.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörler tarafından hizmet götürme yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerine, tüm maliyetleri karşılanarak internet hizmetleri ulaştırdıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, ülkemizde evrensel hizmete ilişkin çalışmaların 5369 sayılı ‘Evrensel Hizmet Kanunu’ ve ‘Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ esas alınarak yapıldığını vurgulayarak, yerleşim yerlerinin önceliklendirilmesinde; kalıcı yerleşim olması, kapsama altına alınabilecek yakın yerleşim yerlerinin bulunması ve nüfus dikkate alındığının altını çizdi.

Evrensel Hizmet Kısım-3 projesi kapsamında 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmetleri sunulmakta, çalışmalar yerleşim yeri üzerinden yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kapsama sağlanmasına ilişkin talepler doğrudan, tüketici şikayet sistemiyle veya başka kurumlar aracılığıyla bize iletilebilmektedir" dedi.

Bakan Uraloğlu, hizmet sağlanacak yerleşim yerinde haberleşme imkanının olup olmadığını belirlemek üzere drive-test kapsama ölçümlerinin yapıldığını ve çevredeki diğer baz istasyonlarının durumlarının incelendiğini belirtti. Uraloğlu, nüfusu 50 ile 1000 kişi arasında olan, mobil işletmecilerin kapsaması bulunmayan ve mobil işletmecilerin kapsama yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerinin evrensel hizmet projelerine dahil edilebildiğini sözlerine ekledi.

11.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5369 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında evrensel hizmetle ilgili çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yürütülmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, Evrensel Hizmet Projeleri kapsamında bugüne kadar; 3 proje kapsamında 3521 yerleşim yerine mobil teknolojiler ile, WiMax projesi kapsamında 2044 yerleşim yerine sabit kablosuz erişim teknolojisi ile hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Proje kapsamında verilen hizmetleri özetleyen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Kısım 1-2 projesi kapsamında kurulmuş olan ve 2 bin 728 yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 3 projesi kapsamında yaklaşık bin yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti sunulan sahanın kurulması ve bakım işletmesi TÜRKSAT tarafından sağlanmaktadır. WiMax projesi kapsamında kurulmuş olan 2044 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 2-3 projesi kapsamında kurulan 2G ve 4.5G hizmeti sunulan sahaların çekirdek şebekenin işletilmesi Türk Telekom tarafından yürütülmektedir. Kısım 1 projesi kapsamında kurulan sahaların çekirdek şebeke işletmesi ise Turkcell tarafından yapılmaktadır.”

2024 yılında 59 ilde 229 yerleşim yerine 2G ve 4.5G mobil haberleşme hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Evrensel Hizmet projeleri kapsamında toplam 5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti sunulduğuna dikkat çekerek, 2025 yılı sonuna kadar ilave olarak 233 yerleşim yerine daha 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmeti sunulmasını planladıklarını söyledi. Uraloğlu, Böylece Evrensel Hizmet Projeleri ile hizmet götürdüğümüz yerleşim yerlerinin sayısı 5 bin 798’e ulaşacağını kaydetti.