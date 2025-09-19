Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarını kırsal bölgelerde de aralıksız sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aralıksız devam ettiği asfalt mesaisi kapsamında kuzeyde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Söğütlü Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent ve Sıraköy’ü birbirine bağlayan 6 kilometrelik grup yolu 6 bin 500 ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe ve şehir merkezinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Söğütlü kırsalında devam ediyor.

6 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH

Söğütlü kırsalı ve bölge halkı için önemli geçiş güzergâhı olan Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent ve Sıraköy grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bölgenin 6 kilometrelik grup yolu toplamda 6 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak yenilenecek.

Bu çalışma şehir merkezine, ilçe merkezine ve kırsaldaki birçok kritik güzergaha ulaşım için güvenli, kaliteli bir yolculuk için imkânı getirecek. Zemin düzeltme, dolgu çalışmaları sonrasında asfalt serimine geçilecek ve bölge kısa sürede yeni yüzüne kavuşacak.

“BÖLGE HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili yapılan YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehrimizin dört bir yanında sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Söğütlü kırsalını güvenli, hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent ve Sıraköy mahallelerimizi birbirine bağlayan grup yolumuzda toplamda 6 bin 500 ton asfalt serdik. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli seyahatin tadını çıkarırken, ekonomik faaliyetleri de aksamaya uğramayacak. Söğütlü ve bölge halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine verildi.