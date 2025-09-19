İçişleri Bakanlığı, Trabzon Maçka'daki Çataltepe Şehitliği'ni yeniledi. Proje, köylüler ve Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği'nin desteğiyle gerçekleşti ve Osmanlı-Rus muharebelerinde hayatını kaybeden Mehmetçikleri anmayı amaçlıyor.TRABZON (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Proje Desteği Programı kapsamında, Trabzon’un Maçka ilçesi Galyan Vadisi’nde, 2 bin 250 rakımlı Çataltepe Yaylası’nda bulunan Çataltepe Şehitliği’ni yeniledi.

Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği ve Maçka Ormaniçi Köyü Muhtarı Ali Himmet İskenderoğlu ile köy halkının katkılarıyla gerçekleştirilen proje, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Rus muharebelerinde kahramanca savaşan Mehmetçiklerin anısını yaşatacak.

Yenilenen şehitliğe ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı, “Tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkıyoruz. Çataltepe Şehitliği, nesiller boyu vatan uğruna yapılan fedakârlıkları hatırlatacak. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.