UTİYAP’ın Bursa kamuoyuna entegre olmak ve ihracatçı firmalarla daha yüksek bir iletişim kurmak için başlatmış olduğu ziyaretler serisinin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Halil Coşkun: “AR-GE’ye dayalı bir yapısı olan ve ihracata yönelik bir atılıma kalkan EPSA firmasına konuk olduk” dedi.BURSA (İGFA) - TEKNOSAB’daki fabrikada EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir’in konuğu olan Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Platformu (UTİYAP) yönetim kurulu üyeleri Özdemir’den EPSA hakkında bilgi aldı. UTİYAP olarak ilk etapta Bursa’daki kamu kurum ve kurumları başta olmak üzere ihracatla ilgili tüm kurumlara seri ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Halil Coşkun: “Kurulduğumuz günden bu yana üyelerimize ihracat pazarı bulma, ihracat esnasında teknik ve hukuki destek verme gibi amaçları ön planda tutuyoruz. Üyemizin ihracat mücadelesinde yanlarında daha aktif olabilmemiz için Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Ticaret İl Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) gibi birçok kamu kurumunu ziyaret ederek iş birliği köprülerini kurduk. Bugün de EPSA gibi gerçek bir başarı hikayesine sahip bir firmada Nurcan Özdemir’den ilham alacağımız bir ziyareti yapıyoruz” şeklinde konuştu.

EPSA’DAN İHRACAT ATAĞI

Sözlerine UTİYAP yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir: “UTİYAP kısa sürede Bursa kamuoyunda yaptığı faaliyetlerle ismini sıklıkla duyduğum bir dernek. Dernekçiliğin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Çıktıkları bu yolda kararlılıklarını ve motivasyonlarını kaybetmeden devam etmeleri başarı için en önemli faktör” dedi. EPSA hakkında UTİYAP üyelerine bilgiler veren Özdemir, Eskişehir’de yaptıkları yatırım ile büyüme süreçlerini devam ettirdikleri anlattı. Özdemir, üretimlerinin yüzde 10’unu ihraç ettiklerini aktararak şunları aktardı: “27 yılı aşkın tecrübemizle sadece malzeme değil; güven, kalite ve sürdürülebilirlik inşa ediyoruz. EPSA olarak yalıtım sistemlerinden yapı kimyasallarına, ambalajdan üretim tekniklerine kadar çevre dostu ve dayanıklı çözümler sunuyoruz. Bugünü inşa ederken geleceği koruyor, ustaların, mimarların ve mühendislerin tercihi olarak her projeye değer katıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; daha iyi binalar, daha iyi bir geleceğin temelidir. EPSA olarak hedefimiz yeni pazarlar bularak yüzde 10’luk ihracat oranımızı yükseltmek. Orta ve uzun vadede bu oranı yüzde 30’lar seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz.”

ÖZDEMİR EXPERİENCE TALKS’TA

UTİYAP olarak düzenledikleri Experience Talks serisinin kendilerinin marka etkinliği haline geldiğini anlatan Başkan Coşkun: “Bu ziyarette, iş alanında Bursa ve Türkiye çapında başarılara imza atmış iş insanlarını ağırladığımız Experience Talks serimizde önemli bir iş ve yaşam tecrübesi olan Nurcan Özdemir hanımı da davet ettik. Kendileri de bu isteğimizi kırmadı ve 26 Eylül günü Mudanya Üniversitesi Yerleşkesi’nde UTİYAP Experience Talks’ın konuşmacısı olarak gelmeyi kabul etti” diyerek sözlerini tamamladı. Davetten ötürü memnuniyetini dile getiren Özdemir: “Nazik davetlerinden ötürü Başkan Halil Coşkun nezdinde tüm UTİYAP camiasına teşekkür ederim. 26 Eylül’de tecrübelerimi UTİYAP üyeleri ve konuklarla paylaşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.