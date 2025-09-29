Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ninFerizli ve Karasu ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan Seyifler-Gölkent grup yolundabaşlattığı genişletme ve dolgu çalışmaları hız kazandı. YOLBAK ekiplerinin sahadaki çalışmaları, vatandaşlardan tam not aldı.Çalışmalar, 20 mahalleye doğrudan ulaşımı kolaylaştıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçe merkezi ve kuzeydeki mahalleleri birbirine bağlayan, bölge trafiği için hayati öneme sahip Seyifler-Gölkent grup yolunda genişletme ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 20 farklı mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun 9 kilometrelik kısmı 6 metre genişliğinden 9 metre genişliğine çıkartılacak. YOLBAK ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Çalışmalarla ilgili konuşan AK Parti Ferizli İlçe BaşkanıRamazan Serhoş, “İlçemizin en büyük sorunlarından biri bu yoldu. Hem Ferizli'nin 15 mahallesini hem de Karasu’nun 5-6 mahallesini ilgilendiren önemli bir güzergâh. Yusuf Başkanımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gölkent Mahalle Muhtarı Ertuğrul Yılmazise,“Ferizli Gölkent’ten Karasu’ya kadar uzanan, 20 köyü birbirine bağlayan grup yolu çok dardı. Araçlar geçişte zorlanıyordu. Bu genişletmeyle birlikte vatandaşlarımız ciddi anlamda rahatlayacak. Çalışmalar mükemmel ilerliyor. Allah razı olsun.” ifadeleri kullandı.