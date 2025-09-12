Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya’da 7’nci Komando Tugay Komutanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı’nın tamamlandığını duyurdu. Tatbikat, seferberlik sisteminin denenmesi, yedek personelin eğitimi ve kurumlar arası koordinasyonun test edilmesi amacıyla icra edildi.SAKARYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Adapazarı Taşkısığı 7. Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü programı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Tatbikat, 1-12 Eylül 2025 tarihleri arasında sürdü ve kara unsurlarının hazırlık düzeyi ile operasyonel kabiliyetlerini sergiledi.

Tank gösterisi ve silah sergisi, katılımcılardan büyük ilgi görürken, etkinliğe Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri katıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1966503170915410154

Toplam 300 kişinin (130 öğrenci, 19 kurum temsilcisi, 61 yedek personel) iştirak ettiği tatbikatta seferberlik sisteminin denenmesi, yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi,

yedek personelin silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibaklarının sağlanması, tebliğ ve celp işlemlerinde askeri-mülki makamlar arası koordinasyon ile yükümlülerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurumları ile TSK arasındaki müşterek faaliyetlerin denenmesi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Program, ağaç dikim etkinliğiyle sona erdi ve askeri hazırlıkların kamuoyuyla paylaşılması, kurumlar arası etkileşimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.