Sakarya'nın ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak Yazlık Katlı Kavşak Projesi için başvuru süreci devam ediyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların 10 Ekim Cuma günü saat 16.00’ya kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen İklim ve Afete Dirençli Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Yazlık Katlı Kavşak Yapım İşi için başlatılan ihale sürecinde son başvuru tarihine sayılı günler kaldı.

5 Eylül’de başlayan ihale süreci için son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 16.00 olarak belirlenmişti. Başvuru yapacak firmaların bu tarihe kadar gerekli evrakları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor.

Şehrin ulaşım altyapısı açısından büyük öneme sahip olan Yazlık Katlı Kavşak Projesi, sadece günlük trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda lojistik hatlar, metrobüs güzergâhı ve acil tahliye yolları açısından da stratejik bir rol üstlenecek.

Proje tamamlandığında bölgedeki trafik yükü ciddi oranda azalacak.