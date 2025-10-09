Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon TL’lik yol ve altyapı yatırımı kapsamında çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki yollarda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin en önemli turizm bölgelerinden Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü–Kayaköy yollarında gerçekleştirdiği çalışmalarla bölge trafiğini rahatlatarak ulaşım güvenliğini artırdı.

1. VE 3. ETAP TAMAMLANDI

Tamamlanan 1. etap Patlangıç–Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre PMT serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu. Projenin 3. etabında ise 2 bin 650 metre BSK ve PMT serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 300 metre motorcu dostu bariyer, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

2. VE 4. ETAP ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLAYACAK

Turizm sezonu nedeniyle ara verilen çalışmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Ovacık Şehir İçi ve Ölüdeniz–Kayaköy yollarında 2. ve 4. etap yol yapım ve altyapıçalışmalarına Jandarma kontrol noktasından kısa süre içinde yeniden başlayacak. 2.etap kapsamında, Ovacık şehir içi güzergâhında 2 Bin 650 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

4.etapta ise Ölüdeniz–Kayaköy yolunda yaklaşık 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak. Ayrıca, kaldırım, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı ile Türk Telekom ve Superonline hatlarının altyapı imalatları da projenin kapsamında yer almaktadır.

328 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin, 2. ve 4. etapları için 165 milyon 236 bin 590 TL harcanması planlanıyor.