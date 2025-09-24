Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni çevre yolları projelerini gündeme taşıdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da yatırım gündemiyle kritik ziyaretler gerçekleştiriyor.

BAKAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Alemdar, son gidişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun misafiri oldu. Ziyarette Başkan Alemdar’a Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz eşlik etti.

YENİ GÜZERGÂHLAR VE KÖPRÜLER PLANLANDI

Görüşmede, Arifiye ile Sapanca Kırkpınar arasında alternatif çevre yolu, Karapürçek ile Kuzey Marmara Otoyolu (Pekşenler) bağlantısı ve Pekşenler ile Sakarya Atatürk Stadı arasında transit geçişi sağlayacak yeni güzergâhlar ele alındı. Ayrıca, Pekşenler–Stadyum hattında projelendirilecek iki yeni köprünün inşası da gündeme alındı.

Başkan Alemdar, “Şehri tarihi ulaşım yatırımlarıyla buluşturmayı arzu ediyoruz. Bakanımıza yeni çevre yolları projemizin yatırım programına alınması için talebimizi ilettik. Sakarya’nın ulaşım ajandası her zaman masamızın üstünde oldu” diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

TOPLU TAŞIMA VE RAYLI SİSTEM VURGUSU

Alemdar, metrobüs hattının ilk etabının tamamlandığını ve Şehir Hastanesi’ne kadar uzanacak güzergâhın raylı sisteme geçiş için altyapı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, 530 araç kapasiteli katlı otoparkın açılışa hazırlandığını, riskli köprülerin yıkılarak modern yapılarla değiştirildiğini ifade etti.

BAKAN URALOĞLU: “SAKARYA’NIN YILDIZI PARLAYACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sakarya’nın yıldızını daha da parlatacak projeler üzerinde istişarelerde bulunduk” açıklamasıyla görüşmenin önemini vurguladı.

Bu temaslar, Sakarya’nın ulaşım altyapısında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, şehir içi ve çevre bağlantılarında konforlu ve güvenli ulaşım hedefleniyor.