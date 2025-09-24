Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’nde hayata geçirdiği asfalt çalışması ile modern ulaşımın kapılarını aralarken vatandaşta yolun sevincini yaşıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda mahalle ve grup yollarında yürüttüğü asfalt seferberliğine kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ulubey’in Kumanlar mahallesinde çalışma yapan ekipler vatandaşın sıcak havalarda tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan mağduriyet yaşadığı güzergahı sıcak asfalt konforu ile buluşturdu. Kumanlar Mahallesinin yanı sıra Yolbaşı, Kalıcak ve Durak Mahallelerine de bağlantı sağlayan yolda çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Vatandaşların uzun yıllardır beklediği yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Tozdan ve çamurdan kurtulmalarına vesile olan asfalt çalışmasını hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kumanlar Mahalle Muhtarı Güldane Özdemir ve mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.