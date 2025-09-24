Balkan kültürü ve coşkusu Nilüfer’e taşınıyor. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, 27 – 28 Eylül tarihleri arasında, iki gün boyunca ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Görükle Balkan Panayırı, bu yıl 27 – 28 Eylül tarihleri arasında 13’üncü kez düzenlenecek. Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda gerçekleşecek olan panayır, Balkan ezgileri, halk oyunları gösterileri, sevilen sanatçıların konserleri ve DJ performanslarıyla dolu dolu geçecek.

27 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak olan panayırın ilk gününde Zafer Halk Oyunları Derneği ve Bursa Rumeliler Halk Oyunları Derneği sahne alacak. Rumeli Ayhan ve Grup Nova Balkan, şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Gecenin sonunda DJ Samet Kurtuluş, performansıyla geceye renk katacak.

Festivalin ikinci gününde ise İnegöl Rumeli Halk Oyunları Derneği ve BAL-GÖÇ Halk Dansları Topluluğu, Balkan danslarının en güzel örneklerini sahneye taşıyacak. Panayırda, sanatçılar Mutlu Dindar ve Rumeli Semih konser verecek. İkinci günün kapanışını da yine DJ Samet Kurtuluş yapacak.