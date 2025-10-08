SAMEK bünyesinde ikinci kez düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu eğitimleri, bu yıl 80 kursiyerin katılımıyla başladı. Hüzzam makamında oluşturulacak repertuvar, 4 ay sürecek eğitimlerin ardından sahnede hayat bulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK), bu yıl da müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan Türk Sanat Müziği Korosu eğitimleri, bu yıl da yoğun ilgiyle sürdürülüyor.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimler, Büyükşehir Kent Orkestrası’nın usta sanatçıları tarafından veriliyor. Bu yılki repertuvarın teması ise Türk Sanat Müziği’nin en zarif makamlarından biri olan Hüzzam.

Toplamda 70 kursiyerin katılım sağladığı koro eğitimleri yaklaşık 4 ay sürecek. Katılımcılar, bu süreçte hem müzikal bilgilerini geliştirme hem de sahne deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

Eğitimlerin sonunda ise, kursiyerler muhteşem bir final konseriyle sahne alarak Türk Sanat Müziği Korosu'nu Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.

Eğitimlerde ilk günün ardından değerlendirmelerde bulunan eğitmen Orçun Üretmen, “Geçen sene yaptığımız Türk Sanat Müziği Koro’muzun bu yıl ki eğitimlerine başladık. Geçen yıl 45 kişilik bir ekibimiz vardı. Bu yıl ise 80 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bu yıl Hüzzam makamında bir repertuar hazırlayacağız. Yaklaşık 4 ay sürecek eğitimlerin ardından güzel bir final gecesi düzenleyerek koromuzu sahneye çıkaracağız. Türk Müziğine gönül veren herkesi, tüm müzikseverleri eğitimlerimize bekleriz” ifadelerini kullandı.