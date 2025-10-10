Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 5 TL sabit öğrenci tarifesi ve ücretsiz ulaşım uygulamasıyla, günlük toplu taşıma kullanan öğrenci sayısında rekor artış yaşandı. 8 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında günlük 22 bini aşan kullanım, şehrin ulaşım tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti. Son veriler her gün 11 binden fazla öğrencinin toplu taşımayı kullandığını ortaya koydu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci dostu ulaşım hamleleri, atılan adımların ne kadar isabetli olduğunu tablolarda gözler önüne seriyor.

FİYAT 5 TL’YE SABİTLENMİŞTİ

Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Metrobüs, ADARAY ve belediye otobüslerinde geçerli olmak üzere öğrenci ulaşım ücreti 5 TL’ye sabitlenmişti. Bu uygulamadan sonra açıklanan son rapora göre toplu taşımaya talep rekor seviyeye ulaştı.

Özellikle üniversite güz döneminin başlamasıyla birlikte belediye otobüsü, ADARAY ve metrobüs hatlarında yoğunluk gözlemleniyor.

İLK VE ORTAOKUL ÜCRETSİZ DEVAM

Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da şehir genelinde devam ediyor. Ailelerden gelen olumlu geri dönüşler, uygulamanın kalıcı hale gelmesinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı,yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcı olan 8 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasındaki toplu taşıma verilerini paylaştı.

Bu verilere göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin günlük toplu taşıma kullanımı 22 bin 330 kişiye ulaştı. Veriler her gün 11 binden fazla öğrencinin toplu taşıma araçlarını kullandığını gösterirken, Sakarya tarihinde ilk kez bu rakamlara ulaşıldığının altı çizildi.Bu artış, hem öğrencilerin ekonomik şartlarını rahatlatan yeni tarifenin hem de güvenli ulaşım politikalarının etkili olduğunu ortaya koydu.

“Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için yeni uygulamalar hayata geçiriyor.