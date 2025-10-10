allnex, Avrupa Savunma Malzemeleri Programı ile cesur bir adım atıyor. Bu yeni girişim, inovasyonu hızlandırmak ve Avrupa’nın savunma alanında stratejik bağımsızlık hedefini desteklemek amacıyla tasarlandı.Media out Reach Newswire / FRANKFURT, ALMANYA (İGFA) - Avrupa’nın savunma sektörü, giderek artan ve acil çözümler gerektiren zorluklarla karşı karşıya.

Yeni çözümler artık daha hızlı geliştirilmeli, daha dayanıklı olmalı ve en zorlu koşullarda dahi güvenilir performans sunmalı.

allnex’in reçine teknolojisinden güç alan bu program, yapısal kompozit üretiminde verimliliği artırmaya ve saha onarımlarını hızlandırarak sistemlerin hızla yeniden devreye alınmasını sağlamaya odaklanıyor. Bu hedeflere ulaşmak ise yenilikçi bir bakış açısı, daha güçlü iş birlikleri ve sektöre yeni bir standart kazandıracak gelişmiş malzemeler gerektiriyor.

EMEA Genel Müdür Yardımcısı Mirko Schnitzler, şunları söyledi:

“allnex olarak bu programa hazır reçetelerle gelmiyoruz. Dinlemeye ve öğrenmeye açık bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Amacımız; değer zincirindeki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak ilerlemeyi yavaşlatan engelleri belirlemek ve en iyi uzmanlarımızı bir araya getirerek ortak çözümler üretmek. Engelleri aşacağız, bariyerleri kaldıracağız. Çünkü savunma malzemelerinin geleceği için yeni standartlar belirlemenin yolu, iş birliğimizi yeniden düşünmekten geçiyor.”

Bu yaklaşımın önemli bir parçası, üretim ve onarım döngülerini büyük ölçüde hızlandırabilen EBECRYL® ve Radcure® UV/EB kürleme ile Acure™ gibi yüksek hızlı kürleme teknolojilerinin avantajlarını değerlendirmektir. Buna paralel olarak allnex, radar görünmezliği ve korozyon korumasından yüksek ısı ve kimyasal dirence kadar kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil reçine çözümleri geliştiriyor. Bu yenilikler, sistemlerin hizmet ömrünü uzatmak, onarım ve üretim sürelerini kısaltmak ve askeri performans ile operasyonel hazırlığı artırmak amacıyla tasarlandı.

EMEA Pazarlama Direktörü Cedric D’Hulst, şunları söyledi:

“Avrupa kimya endüstrisi bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da, Avrupa’nın daha bağımsız bir savunma ekosistemi oluşturma hedefi güçlü bir ivme kazanıyor. Bu ivme, gelişmiş savunma malzemeleri ve yenilikçi kaplama çözümlerine olan talebi hızla artırıyor. Savunma Ar-Ge’si ve tesis yatırımlarına yönelik güçlü finansman akışıyla, yüksek performanslı reçine sistemlerine olan ihtiyaç da hızla büyüyor. allnex, bu programı yalnızca bu talebi karşılamak için değil, aynı zamanda yeni nesil savunma çözümlerini mümkün kılacak endüstriyel reçine sistemlerinde inovasyona öncülük etmek amacıyla başlattı.”

Avrupa Savunma Malzemeleri Programı’nın başlatılmasıyla allnex, duruşunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Şirket, Avrupa savunmasının geleceğini şekillendirecek çığır açan teknolojileri geliştirmek üzere iş birliğine ve ortak çözümler üretmeye hazır.Artık, önümüzdeki on yıllar boyunca Avrupa’nın gücünü ve bağımsızlığını güvence altına alacak ortaklıkları güçlendirmenin ve yenilikleri hayata geçirmenin tam zamanı.

ALLNEX HAKKINDA

allnex, endüstriyel ve kompozit pazarlar için kaplama reçineleri ve katkı maddeleri alanında küresel ölçekte lider bir üretici ve çözüm sağlayıcısıdır. 75 yıllık köklü geçmişi, 2,2 milyar Euro’nun üzerindeki cirosu ve dünya genelinde 4.000 çalışanıyla allnex’in odağı; hızla değişen dünyada müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek, gelecek nesiller için yenilikçi kimyasal çözümler geliştirmektir.Şirket, 35 ülkedeki satış, Ar-Ge ve üretim ağıyla ve 50’den fazla milletten gelen, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve güvenilir iş ortaklığına adanmış ekibiyle faaliyet göstermektedir.

allnex, sürdürülebilir ECOWISE™ serisi de dahil olmak üzere geniş kimyasal portföyüyle müşterilerinin ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine destek oluyor. PTT Global Chemical (PTTGC) bünyesinde faaliyet gösteren şirketin ana pazarları; mobilite ve ulaşım, ambalaj ve tüketim malları ile inşaat ve altyapı sektörleridir.

