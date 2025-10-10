Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi’ne (ADIDAS), yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle 402 milyon 327 bin 305,84 TL idari para cezası verdi. Soruşturma, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlaliyle sonuçlandı.İSTANBUL (İGFA) - Rekabet Kurulu’nun 2 Ekim 2025 tarihli toplantısında karara bağlanan soruşturmada, spor ayakkabı, spor giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren ADIDAS’ın, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti sınırladığı tespit edildi.

Uygulamada, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan “rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylem” yasağını ihlal etti.

Karar, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fiki ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca alındı.

Cezanın miktarı, şirketin cirosu ve ihlalin niteliği dikkate alınarak hesaplandı.

Rekabet Kurulu, bu tür ihlallerin piyasada adil rekabeti bozduğunu ve tüketicilerin zarar gördüğünü vurgulayarak, şirketlere benzer uygulamalardan kaçınmaları çağrısında bulundu.