Isparta’da yapılan Boulder Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldurdu. Sefa Yaman, Türkiye 2’ncisi olarak yeniden milli takıma seçildi.BURSA (İGFA) - Boulder Türkiye Şampiyonası 4-5 Ekim tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış branşı sporcuları da gençler kategorisinde 6 sporcu ile şampiyonada yerini aldı.

İlk gün sıralama turlarında İnegöl Belediyesporlu 3 sporcu kendi kategorilerinde 22 sporcuyu eleyerek ilk 6 sporcu arasına 2’ncilikle girmeyi başardılar ve finallere kaldılar.

Finallerde de Genç A kategorisinde yarışan İnegöl Belediyespor sporcusu Sefa Yaman, Türkiye Boulder 2’ncisi olmayı başararak bir kez daha milli takıma seçildi.

Genç B Kategorisinde yarışan Bilal Eltutan ve Hilal Süngü de şampiyonayı 4’üncü olarak tamamladı.