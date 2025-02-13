Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sosyal hizmetler istişare toplantısında koordinasyonun artırılması ve daha etkin hizmet sunulması adına ortak yol haritası belirlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren belediyelerin daha etkili ve koordineli çalışabilmesi için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, ilçe belediyelerinin sosyal hizmetlerden sorumlu başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Vatandaş odaklı hizmetler güçlenecek

Toplantıda, sosyal yardımların daha hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, belediyeler arasındaki iş birliğinin artırılması ve yenilikçi sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de kendi sosyal hizmet projelerini paylaşarak bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Koordinasyon artırılacak

İstişare toplantısının sonunda, sosyal hizmetlerde koordinasyonun güçlendirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Benzer toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve vatandaş odaklı çözümlerin artırılması hedefi üzerinde duruluyor.