Türkiye'den her 100 kişiden 5-10’unda boy kısalığı tespit ediliyor. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, boy kısalığında altta yatan etken ne olursa olsun, çocuğun tedaviden yarar görebilmesi için hekime erken dönemde başvurulması gerektiğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, boy kısalığında altta yatan etken ne olursa olsun, çocuğun tedaviden yarar görebilmesi için hekime erken dönemde başvurulması gerektiğine dikkat çekerek, toplum olarak boy kısalığıyla ilgili doğru bilgiye sahip olmalı ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Her çocuğun sağlıklı büyüme hakkı vardır" diyen Sarıkaya, "Bunu sağlamak için hep birlikte doğru bilgilere dayalı adımlar atmalıyız. Erken dönemde başlanan tedavide günümüzde oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor" dedi.

Boy kısalığında ailevi, yapısal büyüme geriliği, hormonal ve psikososyal nedenlerin yanı sıra sistemik hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin de önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sarıkaya, "Çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için yeterli ve dengeli beslenerek vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini alması gerekiyor. Dengeli beslenme her besin grubunu yeterince tüketerek ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak mümkündür. Örneğin, protein alımı vücudun büyümesi ve onarımı için önemlidir. Vitaminler ve mineraller bağışıklık sistemini desteklerken, karbonhidratlar ve yağlar da enerji sağlar” diye konbuştu.

BOYUNUN İDEAL ÖLÇÜLERDE UZAMASI İÇİN 5 ÖNEMLİ ÖNERİ!

Bebeklik döneminden itibaren çocuğunuzun boyunu düzenli aralıklarla ölçün ve gerektiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, "Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı edinmesini sağlayın. Sürekli sıçrama ve uzanma hareketlerinin yapıldığı basketbol ve voleybol sporunun yanı sıra yüzme, ip atlama, yoga, pilates ve koşu boy uzamasını olumlu yönde etkiliyor. Büyüme hormonu özellikle derin uyuma evresinde salgılandığı için çocuğunuzun yeterli ve kaliteli uyumasını sağlayın. Stres de boy uzamasını olumsuz etkileyen faktörlerden. Dolayısıyla aile içinde sevgi dolu, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanız son derece önemli" diye konuştu.