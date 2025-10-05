İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından 87 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Başkan Alemdar, “İnşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağımız bu projemizle, kontrolsüz ve başıboş sokak hayvanlarının, sokaklarda değil doğayla iç içe olan barınak koşullarında güvenle yaşamalarını sağlayacağız” diye konuştu. Bakan Yardımcısı Karaloğlu ise “Burası tamamlandığında sokaklarımızdan hızlı bir şekilde başıboş ve sahipsiz havyanlar buraya toplanacak. Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Bir dizi program için Sakarya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, bürokratlar ve kurum müdürleri de yer aldı.

87 DÖNÜM ÜZERİNDE DOĞAL YAŞAM

Projeye dair bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 87 dönüm arazi üzerine kurulan projenin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, tedavi süreçleri ve doğal yaşam alanlarında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına yönelik modern bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

SAHİPLENDİRME MERKEZİ

Ziyarette doğal yaşam kampüsüyle ilgili bilgi veren Başkan Alemdar, “Şehrimizde sokak hayvanları için örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Doğal yaşam alanımız içerisinde kurduğumuz bu tesis, aynı zamanda modern bir sahiplendirme merkezi olacak. Hayvanlarımızın doğal ortamlarında, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için parsellerin içerisinde otomatik suluklarla içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ahşap padoklarda güvenli şekilde barınabilecekler. Bu tesisle birlikte onlara sadece barınma değil, aynı zamanda bir yuva ve sahiplendirme imkânı sunmuş olacağız” dedi.

“ŞEHRİMİZİN SOKAKLARINDA SAHİPSİZ HAYVAN BIRAKMAYACAĞIZ”

Başkan Alemdar, “Başıboş sokak hayvanlarının insanımıza zarar vermesinin önüne geçecek, güvenli bir alanda yaşamlarını sürmelerine olanak sunacağız. Sakarya’ya yakışan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağımız bu projemizle, şehrimizin sokaklarında başıboş ve sahipsiz hayvanları daha güvenli bir alana kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

SAKARYA’MIZA HAYIRLI OLSUN

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise, “Sakarya’da hayata geçirilen Doğal Yaşam Kampüsü bitmek üzere, son işlemleri kalmış. Burası tamamlandığında sokaklarımızdan hızlı bir şekilde başıboş ve sahipsiz havyanlar buraya toplanacak. Sakarya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.