Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en güney ucunda yer alan Pamukova Mekece Mahallesi’nde yeni bir sosyal tesis inşa ediyor.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sosyal yaşamı canlandıracak, binlerce kişinin hayatına dokunacak projeleri bir-bir hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Pamukova’nın Mekece Mahallesi’ne sosyal tesis, çok amaçlı salon ve düğün salonu kazandırılıyor.

ANA SALON, SAHNE, KAFE VE YEŞİL ALANLAR

Proje, Söğütlü Ritim Park ile Ferizli, Kaynarca ve Karapürçek’teki sosyal yaşam merkezlerinin ardından önemli bir müjde niteliği taşıyor. Şehrin en güney ucunda 630 metrekarelik alanda inşa edilen projede 470 metrekarelik ana salon, gösteri sahnesi ve kafeterya yer alacak.

Aynı zamanda çevresindeki yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve çocuk oyun alanları da tesise sosyal yaşam alanı niteliği kazandıracak.

“EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Mekece Mahalle Muhtarı Erkan Engin, “Yusuf Başkanımızın seçim döneminde verdiği sözler ete kemiğe bürünmeye başladı. Mahallemizin uzun süredir beklediği çok amaçlı tesisin yapımı hızla sürüyor. Açık konuşmak gerekirse bu kadar kapsamlı ve güzel bir proje beklemiyorduk, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş” dedi.

“10 YILDIR GÜNDEMİMİZDEYDİ”

Ahmet Kara, “Yaklaşık 10 yıldır sosyal tesis konusu mahallemizin ve çevre mahallelerin gündemindeydi. Yusuf Başkanımız seçim döneminde verdiği sözü yerine getiriyor. Kışın tesisin içinde sıcak bir ortamda, yazın ise dışarıda serin bir şekilde cemiyetlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Misafirlerimizi nezih bir ortamda ağırlayacağız”

Murat Tufan, “Düğün salonu gerçekten çok güzel olacak. Uzun yıllardır verilen sözler bu dönemde birer birer tutuluyor. Cemiyetlerimiz için şehir dışından gelen eşimizi, dostumuzu modern ve nezih bir ortamda ağırlayacağız” dedi.

Mahalle sakinleri bu alanda özel günlerini modern ve kaliteli bir ortamda kutlama imkânı bulurken, burası aynı zamanda sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olacak.