Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, SakaryasporRüstemlerTesisleri’nde yeşil siyahlı temsilcimizin antrenmanını izledi. Antrenman sonrası teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, futbolcularla sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Sakaryaspor’uKeçiörengücü ile oynayacağı karşılaşma öncesi Rüstemler Tesisleri’nde ziyaret etti.

Toplumda farkındalık oluşturmak, özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek ve sporun birleştirici gücünden faydalanmak amacıyla düzenlenen buluşmada öğrenciler, takım antrenmanını izledi. Ardındanteknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen özel gereksinimli bireyler, Sakaryaspor’un Cumartesi günü oynayacağı Keçiörengücü maçı öncesi başarılar diledi.

FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Sakaryaspor Rüstemler Tesislerinde gerçekleşen buluşma, oldukça sıcak ve samimi anlara sahne olurken, öğrenciler futbolcularla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleştirilen ziyaretten oldukça memnun kalan futbolcular ise, ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek maç öncesi galibiyet sözü verdi.