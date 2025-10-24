Konya İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Polis-Halk İlişkilerinde Etkin Yaklaşımlar ve İletişim” konulu seminerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın mensuplarına verilen resmî kimlik belgesi niteliğindeki basın kartları hakkında, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya İl Emniyet Müdürlüğünce “Polis-Halk İlişkilerinde Etkin Yaklaşımlar ve İletişim” konulu seminer düzenlendi. Konya Polisevi Büyük Salonda gerçekleştirilen seminere emniyet mensupları ilgi gösterdi. Katılımın yoğun olduğu seminerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın mensuplarına verilen resmî kimlik belgesi niteliğindeki basın kartları ve sağladığı kolaylıklar hakkında, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, Basın Kanunu ve Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine yer verilerek basın kartı sahibi basın mensuplarının mesleklerini yerine getirirken habere ulaşmada sağlanabilecek kolaylıklara yer verildi. Seminerde ayrıca dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından basın kartı ve basın trafik kartlarının orijinal örnekleri sunumda gösterilerek yetkisiz kişilerce düzenlenen sahte kartların orijinalinden ayırt edilebilmesi, QR kod uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. İletişim Başkanlığınca düzenlenen resmî nitelikte bir kimlik belgesi olan basın kartlarına benzer sahte kartların düzenlenmesinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204 üncü maddesi hükümleri gereğince "Resmî Belgede Sahtecilik" suçunu oluşturduğu bildirildi.