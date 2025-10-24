Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) üzerimde gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Bisiklet Sistemini (SAKBİS’leri) modernize ederek yeniden vatandaşların hizmetine sundu. Güncel teknolojik şartlara göre yenilenen ve tüm bisikletlerartık çok daha hızlı kiralanacak, güvenli ve pratik bir deneyim sunacak. Büyükşehir yeni kiralama uygulaması “Tazı” ve kiralama detayına ilişkin bilgiler verdi.

SAKBİS’ler 15 farklı durakta teknolojik yeniliklerle donatılarak yepyeni bir döneme geçti. AKBİS’te yapılan modernizasyonla sistem baştan sona yenilenerekbisikletlerin bakım ve kontrolleri tamamlandı. Dakikası 50 kuruş tarifesiyle hizmet verecek yeni sistem, yenilenen teknolojik yapısıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunacak.

15 DURAK, 100 BİSİKLET

Yeni dönemde SAKBİS’ler Ofis Sanat Merkezi, Aziz Duran Parkı, Agora AVM, Serdivan AVM, Araştırma Hastanesi, Dr. Nuri Bayar Okulu, Tunatan Kavşağı, Yazlık Kavşağı, Kipa, Ozanlar, Adapazarı Kaymakamlığı, Sezginler Lisesi, Erenler Yunus Emre Meydanı ve Demokrasi Meydanı olmak üzere 15 durakta 100 adet bisikletle hizmet verecek.

SAKBİS’İ NASIL KULLANACAĞIM?

Yenilenen sistemle birlikte SAKBİS bisikletleri, kullanıcı dostu “Tazı” uygulaması ile kolayca kiralanabilecek.

Vatandaşlar, AppStore veya Google Play Store'dan uygulamayı indirerek üyelik işlemlerini tamamlayabiliyor ve“Cüzdan Kartlarım”bölümünehesaplarını ekleyerek kiralama sürecine hazır hale geliyor.

Kiralama işlemi için bisikletin koltuğunun alt kısmında bulunan kare kod,Tazı uygulaması ile okutularak kilidi açılıyor. Ardından pedal çevriliyor ve keyifli bir sürüş deneyimi başlıyor.

Son adımda, bisikletin fotoğrafı çekilerek uygulamaya yüklenecek ve kiralama işlemi kolayca tamamlanacak.