Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilişim ve Teknoloji Çağında Millî Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başlığıyla düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının önemli ilgi alanlarından birinin gençlerin teknolojik altyapısını geliştirmek olduğunu belirten Tekin, çağın gerekleri doğrultusunda okulların teknolojik imkânlarının geliştirmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin de bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak adımların önemli olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, Türkiye'de hem üretim hem de tüketimle alakalı düzgün işleyen bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, kamuya ait 65 bin civarında okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu aktardı.

Dünyada eğitimle ilgili içerik açısından en zengin portallardan birinin EBA olduğunu ifade eden Tekin, uygulamanın sürekli güncellendiğini ve öğrencilerin etkileşimli tahtalar sayesinde yüz binlerce içeriğe ulaşabildiğini dile getirdi.

"KARAR DESTEK SİSTEMİ ARACILIĞIYLA ÇALIŞAN BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ KURDUK"

Bakan Tekin, yapay zekâ uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını ve oluşan büyük data verilerinin analiz edilebilmesi için adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Personel politikasından öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesine, fiziki anlamda okul yatırımından öğrencilerin devamsızlığına kadar her şeyi izleyip anında müdahale edebileceğimiz bir mekanizma kurmak zorundayız, diyorduk. Türkiye'de ilk defa karar destek sistemi aracılığıyla çalışan Bakanlık Yönetim Sistemi kurduk. Okullarımızdaki bakım onarımdan tutun öğrencilerin başarı durumlarının, devamlılıklarının izlenmesine, öğretmen arkadaşlarımızın haftalık ders yükünün takibine kadar her şeyin yapay zekâ uygulamasıyla desteklendiği bir yönetim sistemi kurduk. Bu bir taraftan kararlarımızı daha rasyonel hâle getirecek, bir taraftan da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çok ciddi bir imkân oluşturacak."

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yapay zekâ konusundaki çalışmalarına dikkati çeken Tekin, "Eğitimde yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili uluslararası arenada olanları takip için Bakanlığımızla ve bu anlamda Bakanlık bünyesindeki gelişmeleri yürütmek üzere bir daire başkanlığı oluşturduk. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığımız var. Bütün bu bahsettiğim süreçteki yapay zekâ uygulamalarını koordine eden, geliştirmeye çalışan bir daire burası. Burası sayesinde bir çok şey yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.