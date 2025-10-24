Muğla’nın Menteşe ilçesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Çam Balı Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye Arıcılar Birliği ve Muğla Arıcılar Birliği önderliğinde; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve üretici birliklerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Menteşe Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, MAYBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜRETİCİLERDEN ŞENLİĞE TAM DESTEK

Bal üreticileri, Çam Balı Hasat Şenliği’nin sektöre katkı sağladığını belirterek etkinliğin geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Bal üreticisi Büşra Çelik, festivalin üreticiler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, “Arıcılar için çok güzel ve verimli bir festival oldu. Bu sayede ürünlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Festivalin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum,” dedi.

Bal üreticisi Hasan Çelik ise festivalin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu yıl çam balı festivalinin ilki yapılıyor. Umarım Datça’daki Badem Çiçeği Festivali gibi geleneksel hale gelir. Ürünlerimizin tanıtımı açısından son derece kıymetli bir etkinlik,” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “ÜRETİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, YETER Kİ ÜRETMEYE DEVAM ETSİNLER ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilere verilen desteklerin artarak süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz üreticilerimizin her zaman yanındayız, yanında olmak da bizim görevimiz. Artan maliyetler ve piyasa koşulları üretimi zorlaştırsa da biz bu süreci iş birliğiyle aşacağız. Tarımsal kalkınma kooperatifleri bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Ürün üretiliyor, ancak araya tüccarlar girdiğinde hem üretici kaybediyor hem de tüketici daha pahalıya ürün alıyor. Kooperatifleşme ile piyasa dengeleniyor, üretici emeğinin karşılığını alıyor, tüketici de kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşabiliyor. Bu yüzden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz.”

Başkan Aras ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri de hatırlatarak şunları ekledi: “Arıcılarımıza teknik destek sağlıyor, ana arı ve arı sütü eğitimlerini düzenliyoruz. Temiz Petek Projemizle arıcılarımızın kışın sakladıkları petekleri -30 derecede şoklayarak balmumu güvesine karşı koruyoruz. Orman yangınlarından etkilenen üreticilerimize malzeme desteği veriyoruz. Fondan arı yemi projemiz ve Ticaret Borsamızla kurduğumuz 100. Yıl Bal Analiz Laboratuvarı da sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Burada kalite ve kalıntı tespitleri yaparak Avrupa Birliği coğrafi işaretine de bir adım daha yaklaşıyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız, yeter ki üretmeye devam etsinler.”

VALİ DR. AKBIYIK: “MUĞLA TÜRKİYE’DE ÇAM BALI ÜRETİMİNDE İLK SIRADA”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da Muğla’nın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekti:

“Muğla’nın yüzde 71’i ormanlarla kaplı. Bal üretimimiz bu yıl 20 bin tonun üzerine çıktı. 2021 yılı öncesi üretim değerlerimize yeniden ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde arı varlığında üçüncü, çam balı üretiminde ise birinci sıradayız. Ülkemizdeki çam balının yüzde 85’i Muğla’dan sağlanıyor. Nüfusumuzun yüzde 60’ı kırsal mahallelerde yaşıyor ve arıcılık bu bölgeler için son derece hayati bir geçim kaynağı. Muğla taşı toprağı altın bir şehir; balda, balıkçılıkta ve narenciyede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.”