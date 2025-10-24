Bursa'da Osmangazi ilçesinde her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlar bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın bu haftaki durağı Maksem Mahallesi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyareti gerçekleştiren Başkan Aydın, bu hafta Maksem Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma namazını Maksem Düstürhan Camiinde kılan Aydın, namazın ardından vatandaşlara ikramlarda bulundu. Burada vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aydın, hizmet yapılması istenen alanları ziyaret ederek çalışmaların biran önce başlayacağının sözünü verdi. Maksem mahallesindeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Aydın, Maksem Mahalle Muhtarı Tuncay Erken’i makamında ziyaret ederek, mahalleye yapılması planlanan yatırımlarla alakalı fikir alışverişinde bulundu.

Maksem Mahallesi sakinleri ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a mahallelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinlediği için teşekkür etti.