Kocaeli İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde, Lagedo Geri Dönüşüm sponsorluğunda düzenlenen Sonbahar Şenliği’nde özel gereksinimli bireyler, aileleri ve destekçi firmalar keyifli bir gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin otizmli bireylere yönelik hizmet sunduğu Otizm Spor ve Yaşam Evi bahçesinde, Lagedo Geri Dönüşüm sponsorluğunda keyifli bir Sonbahar Şenliği düzenlendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve destekçi firmalar bir araya geldi.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Lagedo Geri Dönüşüm öncülüğünde düzenlenen şenliğe; Gelir İdaresi Başkanlığının yanı sıra Park World, Unica, , ACR Kauçuk ve Nurteks firmaları da destek verdi. Gün boyu süren etkinlikte Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Yaşama Destek Evi faydalanıcıları ve aileleri renkli anlar yaşadı. Program, özel gereksinimli çocuklardan oluşan YADEV Ritim Grubunun neşeli gösterisiyle başladı. Ardından ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçiren katılımcılar, firma temsilcileriyle birlikte mini bahçe yarışmalarına katıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasında ailelere hitap eden Mustafa Körpe, projeye ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ederek, “Birlikte daha çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, “Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen projeleri hayata geçirmeye ve bu tür iş birlikleriyle farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.