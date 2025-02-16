SASKİ, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde Özel Şahin Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gezi kapsamında öğrenciler suyun arıtılma sürecini yerinde inceleyerek uzmanlardan detaylı bilgiler aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun bilinçli kullanımına dair farkındalık oluşturmak içindüzenlediği etkinliklere devam ediyor.Bu kapsamda Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde Özel Şahin Anadolu Lisesi öğrencileri misafir edildi.

Öğrenciler, suyun kaynaktan musluklara ulaşana kadar geçtiği arıtma aşamalarını yerinde inceledi. Uzmanlar tarafından, modern arıtma teknikleri ve kalite kontrol süreçleri hakkında detaylı bilgiler anlatıldı.İçme suyunun sağlık standartlarına uygun hale getirilmeaşaması iseuygulamalı olarak aktarıldı.