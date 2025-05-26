Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü'nün Beşdeğirmen, İmamlar, Kantar ile Adapazarı'nın Karadere, Elmalı, Büyük Hataplı, Kışla, Küçük Hataplı ve Işıklar mahallelerinin içme suyu geleceğini güvence altına almak için başlattığı projede sona geldi.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Söğütlü ve Adapazarı'nda toplam 9 mahalleyi kapsayan 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme projesinde sona geldi.

Kalan 500 metrelik hat inşasının ardından depo bağlantıları tamamlanarak bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte su kayıpları minimize edilerek kaynakların daha verimli kullanılması sağlanacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan düşük basınçlı su iletimi normal düzeye ulaştırılacak.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, projenin mevcut durumunu incelemek üzere sahada çalışan ekipleri ziyaret etti. Genel Müdür Turan'a MHP Söğütlü İlçe Başkanı Naim Taşkın, Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy ve bölge muhtarları eşlik etti.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, 9 mahalleyi kapsayan içme suyu hattı yenileme projesinin tamamlanmasına son 500 metre kaldığını belirterek, "Kısa süre içinde tamamlanacak çalışmalarla birlikte bölgede bir damla suyun dahi israf olmasının önüne geçeceğiz. Altyapı yatırımlarımızla su kaynaklarımızın geleceğine sahip çıkarken kesintisiz hizmet anlayışımızı da her geçen gün daha ileri seviyeye taşıyoruz” diye konuştu.