Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri’nin ve Karadeniz ile buluştuğu şehirde gün batımının en harika gözlemlendiği Yeni Mahalle'deki projenin müjdeledi. Yürüyüş, dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma alanları, balık tutma alanı ve peyzajıyla dikkat çeken proje vatandaşın hizmetine sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeşil ile mavinin her tonunu barındıran, Sakarya Nehri ile Karadeniz’in buluşma noktası olan Karasu Yenimahalle’de geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan ve kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği Karasu Sahil Düzenleme Rekreasyon Projesi ile ilgili güzel haberi paylaştı.

Başkan Alemdar, bölgeye yaptığı ziyarette projenin tüm hatlarıyla tamamlanarak hizmete alındığını duyurarak, yerli ve yabancı misafirlerintercihi olan Karasu’nun turizm potansiyeline büyük bir katkı sunacağını ifade etti.

Şehirde gün batımının en güzel izlendiği noktalardan biri olan bu alan, yeni haliyle bir cazibe merkezi ve önemli bir destinasyon haline geldi.Hizmete açılan proje alanı daha ilk günlerde binlerce kişi tarafından ziyaret edildi, parkta tam gün batımı saatinde önceki sürece kıyasla çok daha fazla insan olduğu kayda alındı.

BALIKÇILARA “RASTGELE”, VATANDAŞLARLA SOHBET

Başkan Alemdar, sahil bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet etti, balıkçılara “Rastgele”diyerek bereketli bir av sezonu diledi.

Ziyaret sırasında Alemdar’a, projeye dair teknik bilgiler veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu da eşlik etti. Ayrıca AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu da ziyarete katıldı.

“NEHRİN GÜZELLİĞİ, KARADENİZ MANZARASIYLA BULUŞTU…

Güzel gelişmeyi sosyal medyadan paylaşan Başkan Alemdar "Yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar ve peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile eşsiz eşsiz Karadeniz manzarasını, Sakarya Nehri’nin güzelliğiyle buluşturduk.Bölge turizmimize, şehrimize hayırlar, güzellikler getirmesini ümit ediyoruz.” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

6 bin 380 metrekare alanda hayata geçirilen proje içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Proje an itibarıyla tüm vatandaşların hizmetine sunuldu.