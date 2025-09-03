BTSO, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile iş dünyasını buluşturdu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının finansmanı zorlaştırdığını, KOBİ’lerin desteklenmesi ve politika faizinde 10 puanlık indirim gerektiğini vurgularken, TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 29’un altına düşeceğini öngördü.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında iş dünyasının gündemini masaya yatırdı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel dalgalanmalar ve enflasyonla mücadelenin reel sektörü zorladığını belirterek, “Üretim ve ihracattan vazgeçme lüksümüz yok, ancak güçlü desteklere ihtiyacımız var” dedi.

“KOBİ’LER FİNANSMANA ERİŞİMDE ZORLANIYOR”

Burkay, sıkı para politikalarının fiyat istikrarına katkı sağladığını, ancak KOBİ’lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını söyledi.

İhracatçıların döviz-TL dönüşüm döngüsünde kur farkı kaybı yaşadığını, firmaların pazarlarını korumak için kârlarından feragat ettiğini vurgulayan Burkay, “Krediler üretim odaklı firmalara açılmalı, selektif kredi politikaları uygulanmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli. Yüksek faizler özkaynakları eritiyor, borç stokunu artırıyor” diye konuştu.

“FAİZLERDE 10 PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ”

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini olumlu bulan Burkay, iş dünyasının piyasanın geleceğini net görme ihtiyacı olduğunu belirtti. Politika faizi ile enflasyon arasındaki makasın açıldığını, reel faizlerin üretici ve sanayici üzerinde ağır yük oluşturduğunu ifade eden Burkay, “Eylül’de 10 puanlık faiz indirimi bekliyoruz. TL ticari kredilerdeki yüzde 1,5 ve KOBİ kredilerindeki yüzde 2,5 büyüme sınırı, kredi akışını kısıtlıyor. Reeskont kredilerinin günlük limiti 5 milyar TL’ye çıkarılmalı” dedi.

Burkay, Temmuz’da kullanılan 30 milyar TL’lik Nefes Kredisi’nin “can simidi” olduğunu, ancak yeni bir 30-35 milyar TL’lik destek paketinin KOBİ’ler için kritik olduğunu vurgulayarak, döviz-enflasyon-faiz dengesinin sağlanmasının hem fiyat istikrarını hem de yatırım ortamını güçlendireceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Para Politikası ve Ekonomik Görünüm” sunumunda, sıkı para politikalarının sonuçlarını paylaştı.

Rezervlerin 178 milyar dolarla rekor kırdığını, Kur Korumalı Mevduat’ın 143 milyar dolardan 10 milyar dolara gerilediğini, swap hariç net rezervlerin 56,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Enflasyonun Mayıs 2024’teki yüzde 75 zirvesinden yüzde 33’e düştüğünü, yıl sonunda yüzde 29’un altına ineceğini öngören Karahan, “Dezenflasyon kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarı, yatırım ve üretim ortamını güçlendirecek” dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, küresel krizlerin fırsata çevrilebileceğini, Bursa iş dünyasının sanayi ve ticarette öncü olduğunu söyledi. “Firmalarımızın gayreti, ülkemizi yeni hedeflere taşıyan en büyük güç” dedi.Toplantıya Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri, iş dünyası temsilcileri ve BTSO üyeleri katıldı.