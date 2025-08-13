TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuraklıktan etkilenen fındık bahçelerinde yaptığı incelemelerde, iklim değişikliği, don ve kuraklığın fındık üretiminde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Rekoltenin 449 bin tonun çok altında kalacağını öngören Bayraktar, üreticilerin fiyatları kendilerinin belirleyeceğini vurgulayarak, hükümetten acil destek istedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, fındık üretiminin don, hastalık ve kuraklık gibi afetler nedeniyle büyük bir “vurgun” yediğini ifade etti.

Nisan ayındaki don felaketinin 65 ilde tarım ürünlerini etkilediğini, 600 rakım üzerindeki fındık bahçelerinde yüzde 100’e varan zararlar oluştuğunu belirten Bayraktar, bazı bahçelerde dalların ve gövdelerin kuruduğunu, önümüzdeki yıllarda üretim yapılamayabileceğini söyledi.

KURAKLIK TEHDİDİ VE REKOLTE DÜŞÜŞÜ

Bayraktar, ilkbahar yağışlarının yetersizliği ve Haziran-Temmuz aylarındaki aşırı sıcakların fındık dahil birçok üründe verim kaybına yol açtığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 449 bin tonluk rekolte tahmininin, don, kahverengi kokarca zararlısı ve kuraklık nedeniyle çok daha düşük olacağını öngören Bayraktar, “Bu rakamın tutturulması mümkün görünmüyor,” dedi.

Fındık üreticilerinin bu yıl fiyat beklentisi içinde olduğunu belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ne Toprak Mahsulleri Ofisi ne tüccar, fiyatı üreticiler belirleyecek. Hasat başladı, üreticilerimiz ihtiyacı kadar ürünü piyasaya arz ederse, arzı yavaşlatırsa fiyatlar yükselecek” diyerek üreticilere arzı kontrollü yapma çağrısında bulundu. Artan işçilik ve girdi maliyetlerinin üreticileri zorladığını, maliyetlerin yarısından fazlasını işçilik giderlerinin oluşturduğunu ifade etti.

DEVLETTEN ACİL DESTEK TALEBİ

Bayraktar, don afetinden zarar gören üreticilere sağlanacak yardımların kuraklıktan etkilenenler için de uygulanmasını talep etti. “Üreticilerimiz banka ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarını ödeyemiyor, nakit yardımı ve borç yapılandırması gerekiyor” diyen Bayraktar, bu talepleri Ankara’da hükümete ileteceklerini belirtti. Ayrıca, tarımın giderek zorlaştığını, kuraklık, hortum ve aşırı yağışların sektörü tehdit ettiğini vurguladı.

SULAMA YATIRIMLARI VE TARIMIN GELECEĞİ

Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 70’inin tarımda kullanıldığını hatırlatan Bayraktar, sulama kanallarının açık olması nedeniyle suyun yüzde 50’sinin kaybolduğunu, sulama randımanının yüzde 52’lerde kaldığını ifade etti. “Acilen kapalı sulama sistemlerine geçilmeli, barajlar sulama kanallarıyla tamamlanmalı ve çiftçiler basınçlı sulama sistemlerine teşvik edilmeli,” diyerek vahşi sulamanın sona ermesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin birkaç yıl içinde su fakiri bir ülke olma riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle sulama yatırımlarının hızlandırılmasının kritik olduğunu vurguladı.

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bayraktar, üreticilere daha fazla destek ve pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini, aksi takdirde genç çiftçi oranının yüzde 5’e düşmesiyle tarımın sürdürülemez hale gelebileceğini söyledi. “Bu bahçeler bakım istiyor. Ürün para etmezse, destek verilmezse seneye üreticiyi tarlada bulamayız,” uyarısında bulundu. Tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, “Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin” dedi.