Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın ulaşım altyapısına değer katmak amacıyla hayata geçirdiği Geçit – Bademli Köprü projesinin zemin iyileştirme çalışmaları Bursa Zemin Teknolojileri A.Ş tarafından gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Zemin Teknolojileri A.Ş. Kurucusu ve Jeoloji Mühendisi Gülşah Özerel Yılmaz, dirençli kentler oluşturmanın en önemli ayaklarından olan doğru yöntemlerle sağlam zemine oturtulmuş yapılar üzerine çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın ulaşım altyapısına değer katmak amacıyla hayata geçirdiği Geçit – Bademli Köprü projesinin zemin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Gülşah Özerel Yılmaz, Bursa Zemin Teknolojileri Firması olarak projenin sağlam zemininin mimarı olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Firma olarak zorlu zemin koşullarına karşı geliştirdikleri teknik çözümlerle Bursa ekonomisi ve geleceğine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Gülşah Özerel Yılmaz, sağlam zeminler ve güvenli yarınlar için doğru firmalarla çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Dirençli kentler oluşturmanın çok ayaklı bir süreç olduğunu anlatan Gülşah Özerel Yılmaz, bu konuda en önemli ayağın, yapıların doğru işlemlerle güçlendirilmiş zeminlere kurulması olduğunu belirtti.

Gülşah Özerel Yılmaz, doğru yöntemlerle her türlü zemine sağlam yapılar inşa edilebileceğini vurgulayarak, “Bu konuda güvenilir firmalarla çalışmak çok önemli. Projelere ne kadar güvenilse de doğru firmalarla çalışmayıp, o zemini doğru bir şekilde iyileştirmediğiniz takdirde sizin yapacağınız güvenli inşaatın maalesef ki hiçbir geçerliliği yok. Zemine uygun doğru iyileştirme yapıldığında her zemin iyileştirilebilir” dedi.