Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşları talep ve istekleri doğrultusunda ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaç duydukları her an yanlarında olan çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürüyor.

GÜVENLE ULAŞIM SAĞLIYORLAR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı özel gereksinimli vatandaşları evlerinden alıp talep ettikleri yerlere güvenle ulaştırıyor. Özel donanımlı araçlarla verilen bu hizmet, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendiriyor.

Özel donanımlı araçlarla evlerinden alınan özel gereksinimli vatandaşlar; hastane, resmi kurum ve diğer noktalara güvenle taşınıyor. Bu hizmetten her ay yaklaşık 200 engelli vatandaş yararlanıyor.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca ulaşım desteğiyle değil; eğitimden sosyal hayata, kültürden spora kadar birçok alanda özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. “Engelleri sevgiyle ve birlikte aşıyoruz” anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar, özel gereksinimli bireylerin şehir hayatına daha aktif katılım sağlamasına imkân tanıyor.