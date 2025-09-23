LÖSEV, 25–28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği 3. Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu ile dünyaca ünlü bilim insanlarını Ankara’da buluşturuyor. LÖSANTE Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda gen düzenleme, hücresel ve bağışıklık temelli tedaviler ile etik sorumluluklar ele alınacak. Bu önemli bilimsel buluşma, kanser tedavisinin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. LÖSEV ilgilenenleri sempozyuma katılmaya davet ediyor.ANKARA (İGFA) - ABD, İngiltere, İspanya, Norveç, Fransa, Slovenya gibi ülkelerden ve ülkemizden alanında öncü akademisyenlerin katılacağı sempozyumda; gen düzenleme yöntemleri, immünoterapiler, hücre ve gen tedavilerinin klinik uygulamaları masaya yatırılacak. İlk gün, bir yandan Avrupa Birliği COST GenE-HumDi aksiyonunun “Klinik Gen Düzenleme Çalışma Grubuna” ev sahipliği yapılırken, tüm katılımcılara açık olan toplantılar ise aynı gün 14:30’da Londra Kingston Üniversitesi’nden Prof. Mehmet Tevfik Dorak’ın yer aldığı “Uzmanla Buluşma Oturumu” ile başlayacak. “Kanserde İmmünogenetik” başlıklı bu oturumda, uzman bakış açıları ve interaktif görüşler sergilenecek.

İkinci gün, Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Ardından “Gen Düzenlemede Viral ve Non-Viral Taşıma Yöntemlerinin Avantajları ve Dezavantajları”, Slovenya, Norveç, İspanya, Fransa, İngiltere ve ülkemizden uzmanlarca tartışılacak. “Hücre ve Gen Tedavilerinin Uygulamaya Dönüştürülmesi” oturumunda ABD ve İspanya’dan uzmanlar, CAR-T hücre tedavileri ve pediatrik genetik hastalıkların yönetimine dair güncel gelişmeleri paylaşacak.

Üçüncü gün, Miami Üniversitesi’nden, kanser araştırmaları ve hematoloji alanında dünyanın sayılı otoriteleri arasında yer alan Prof. Stephen D. Nimer’ın “Kanser Tedavisinin Geleceği” başlıklı ana konuşmasıyla açılacak. Gün boyunca “İmmünoterapi ve Transplantasyon Tıbbında Gelişmeler” ve “Klinikte Gen Düzenleme: CAR T hücreleri” oturumlarında kansere genetik yatkınlık, immünoterapideki güncel uygulamalar ve CAR T hücre tedavileri değerlendirilecek. Ardından “CAR T Hücrelerinin Uçtan Uca Üretimi” yöntemlerinin sergilendiği “Üretim Çağında Yeni Teknolojiler” başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

CAR-T Hücre Tedavisi

CAR-T (Kimerik Antijen Reseptörü – T Hücre) tedavisi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin (T hücreleri) laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanarak kansere karşı özel olarak güçlendirilmesi esasına dayanır. Bu hücreler vücuda geri verildiğinde, kanserli hücreleri hedef alarak yok edebilir. Son yıllarda özellikle lösemi ve lenfoma tedavisinde devrim niteliğinde sonuçlar elde edilmiştir. CAR-T, klasik kemoterapiye yanıt vermeyen hastalarda bile umut vadeden, çağımızın en ileri ve kişiye özel tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Sempozyumun ikinci gününde yapılacak basın toplantısında, CAR-T ve ileri tedavi yöntemleri üzerine kamuoyuna özel açıklamalar yapılacak.

Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu’nun bu yılki başkanlığını, LÖSANTE Kanser Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman üstleniyor.