Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu, Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail - Rum işbirliği bölgemiz için ciddi bir tehdittir" denildi.

ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu, Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

“Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan gelişmeleri yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Özellikle İsrail tarafından Rum yönetimine gizlice gönderilen Barak MX hava savunma sistemleri ve ardından gelen kışkırtıcı açıklamalar, hem ülkemizi ve hem de bölgede barış ve istikrarı tehdit etmektedir.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un “Türkleri Ada’dan atmalıyız” şeklindeki açıklaması kabul edilemez, tehlikeli ve nefret söylemi içeren bir beyandır. Din adamlarının görevi, toplumu ayrıştırmak değil; barış, adalet ve birlikte yaşama kültürünü teşvik etmektir.

İsrail’in Rum yönetimine verdiği bu destek, yalnızca Kıbrıs’ta değil, tüm Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırma potansiyeline sahiptir. İsrail, Gazze’de sürdürdüğü saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarının yanı sıra, bölge ülkelerini hedef alan saldırıları ve silah sevkiyatlarıyla yayılmacı emellerini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, bölgesel barışa da ağır bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu kışkırtmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme getirilmesi ayrıca manidardır. Seçim sürecinde Ada’daki Türk toplumuna yönelik böylesine düşmanca söylemler, yalnızca toplumsal barışı hedef almakla kalmamakta; aynı zamanda KKTC’deki demokratik iradeye müdahale girişimi niteliği taşımaktadır.

KGK olarak vurguluyoruz ki:

Başpiskopos Georgios’un ifadeleri kışkırtıcı, ayrımcı ve nefret söylemidir. Bu dil şiddetle reddedilmelidir.

İsrail’in Rum yönetimine yaptığı silah sevkiyatları, uluslararası toplum tarafından şeffaf biçimde sorgulanmalıdır.

Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar, ancak karşılıklı güven, diyalog ve hukuka saygıyla sağlanabilir.

Basın özgürlüğü ve doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, bölge barışı, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edecektir.”