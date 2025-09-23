Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin çınarlarını kentin en değerli mekânında misafir ederek onların sosyal yaşamını canlandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saygınlar Kulübü’nde 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, şehrin en gözde mekânında sosyalleşiyor.

Kocaeli’nin çınarlarını kentin en değerli mekânında misafir eden Büyükşehir Belediyesi, Saygınlar Kulübü’ndeki topluluklar ile üyelerini toplumsal yaşama katmaya devam ediyor. 1.500 üyesine hizmet veren Saygılar Kulübü, Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş ve üzeri vatandaşların uğrak mekânı haline geldi.

DİYETİSYEN EŞLİĞİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

60 yaş ve üzeri vatandaşların gözde mekânı olan Saygınlar Kulübü, 5 ayda 1.500 üyeye ulaştı. Kulüp üyeleri, kurulan topluluklar ile sosyal hayata katılırken, sağlık personellerinin gözetiminde ise rutin kontrollerden geçiyor. Üyelerin belirli aralıklarla tansiyon ve şeker ölçümü yapılıyor, diyetisyen eşliğinde kendilerine beslenme direktifleri veriliyor. Kulüpte ayrıca vücut analiz hizmeti, psikososyal ve nefes egzersizi desteği de sunuluyor.

SAYGINLAR KULÜBÜ SOSYAL HAYATA KATIYOR

Sağlıklı Yaşam Topluluğunca düzenlenen etkinlikte üyelerin tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. Diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme direktiflerinin verildiği üyeler için sık sık zeka oyunu etkinlikleri de düzenleniyor. Üyelerini kurduğu topluluklar ile sosyal hayata katan Saygınlar Kulübü’nde “Akademi Topluluğu”, “Yeşil Sevenler Topluluğu”, “Sağlıklı Yaşam Topluluğu”, “Kültür Sanat Topluluğu”, “Torun Topluluğu” ve “5 Çayı Topluluğu” bulunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE SAĞLIKLI ÜYELER

Sürekli doğayla iç içe olmak isteyen Saygınlar Kulübü üyeleri, Yeşil Sevenler Topluluğu ile hayat buluyor. Üyeler; fidan dikimi, orman gezileri ve piknikler düzenleyerek yeşil bir ortamda daha çok vakit geçiriyor. Akademi Topluluğu’nda ise tanınmış şair ve yazarların kitap tahlilleri yapılıyor. Üyelere ayrıca dolandırıcılara karşı korunma ile hukuk eğitimleri verilirken, sıfır atık konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Sağlıklı Yaşam Topluluğu’nda şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Hafta içi her gün egzersiz eğitimleri yapılırken üyelerin vücut analizleri de takip ediliyor.

GEZİLERLE STRES ATIP, TORUNLARLA EĞLENİYORLAR

El sanatları, sergi ve müze gezileri ile tarihle iç içe olan Kültür Sanat Topluluğu üyeleri; Mehtap Turu, Ormanya ve Balyonoz Koyu gezileri ile stres atıyor. Toplulukta ayrıca Türk ve Halk müziği koro etkinlikleri de devam ediyor. Kuşaklar arası iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan Torun Topluluğu’nda üyeler haftanın bir günü çocuk gelişim uzmanı eşliğinde torunlarıyla vakit geçiriyor. 5 Çayı Topluluğu üyeleri ise evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirip, kulübün çay ikramı ile tüketebiliyor. Bu toplulukta üyeler yöresel yemek tanıtımı da yapabiliyor.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

74 yaşındaki Mukadder Çelik, haftanın yedi günü Saygınlar Kulübü’ne geldiğini ifade ederek, “Kuruçeşme’de ikamet ediyorum, buraya tramvayla geliyorum. Burası çok güzel bir yer. Her zaman gelmeye çalışıyorum. Arkadaşım vasıtasıyla keşfettim burayı. Her şeyden çok memnunuz. Bu güzel mekânı bizlere kazandıran Tahir Başkanımıza, çalışanlara ve emeği geçe herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“EŞİMİN KAYBINDAN SONRA ÇOK İYİ GELDİ”

Yakın zamanda eşini kaybeden ve Saygınlar Kulübü ile üzüntüsünü hafifletmeye çalışan Gülname Gülbiçim ise, “10-15 gündür buraya geliyorum. Çalışanların bizlere olan ilgisi çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ben eşimi yakın zamanda kaybettim ve sıkıntılı zamanlarımda burası bana büyük bir nimet oldu. Arkadaşlarım ve komşularımla geliyorum. Başkanımıza selamlarımı iletiyorum. Kendisi çok iyi çalışmalar yapıyor” dedi.

“BURADA TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Saygınlar Kulübü’nün en genç üyelerinden olan Araştırmacı Ahmet Akdağ, kulübün tecrübe paylaşımı konusundaki katkısına değindi. Akdağ, “Burada tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Kocaeli’nin en değerli yerini bizler için tahsis etmek gerçekten çok güzel. İstek ve talepleri ilettiğimizde çok hızlı geri dönüş oluyor. Büyük bir aile kaynaşması oldu. Kaliteli bir yer ve hizmet. Buranın bağımlısı oldum” diyerek haftanın her günü Saygınlar Kulübü’nde vakit geçirdiğini belirtti.