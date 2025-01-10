MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetimini ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin nitelikle gelişimi için istişare ve ortak akıl vurgusu yaparak, “İş insanımızla, sanayicimizle, esnafımızla sürekli yakın temas halindeyiz. Şehrimizinher alanda nitelikli gelişimi için çalışıyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğluda yer aldı.



Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya’nın iş dünyası için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şehrin geleceğine katkı sunacak projeler için istişare ve ortak akıl vurgusunu yineledi.

ŞEHRİN NİTELİKLİ GELİŞİMİ

MÜSİAD Sakarya’nın 21. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyenBaşkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin nitelikli büyümesi, gelişmesi için her kesimden insanımızla istişare ediyoruz. İş insanımızla, sanayicimizle, esnafımızla sürekli yakın temas halindeyiz. Şehrimizi sadece sanayide yada iş dünyasında gelişmesini değil topyekün olarak sanatta, sporda, sosyal alanda, tarımda, eğitimde, ticarette gelişmesini hedefliyoruz. Bu anlamda MÜSİAD ile iş birliği içerisinde çalışmaya, birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Sakarya’nın her alanda gelişme gösterdiğine değinerek, yükselen bu ivmesine katkılar sunmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Ziyarette MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Başkan Yusuf Alemdar’a “Yetim Hamilik Projesi” kapsamında bir yetim çocuğunun bir aylık eğitim, gıda, sağlık ve giyim ihtiyaçlarını karşıladığı için ‘Yetim Hamilik Sertifikası’ takdim etti.