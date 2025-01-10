Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 19 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından bugün açıklanan 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı Kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan,söz konusu rakamları değerlendirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, son 1 yıldır 986 bin kişi istihdam artışı olduğunu kaydetti.

İstihdam sayılarının 2023 yılının aynı dönemine göre 986 bin kişi artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldiğini ifade ederek, istihdam oranı ise aynı dönemde 1,2 puan artarak yüzde 49,6 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Bakan Işıkhan paylaşımında, "Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek politikaları oluşturduğumuz işgücünde de 2023 yılının aynı dönemine göre 925 bin kişilik bir artış kaydettik. İşgücüne katılma oranı ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek yüzde 54,2'ye ulaştı. Temel amacımız; çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.