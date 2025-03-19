SASKİ, Kazımpaşave civar mahallelerin atık suların güvenli şekilde taşıyacak 17 bin 500 metrelik atık su hattının hizmete başlamadan önceki son kontrolleri yapıldı. Yerin yaklaşık 6 metre derinliğinde devam eden son etaptaki çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Kazımpaşa ve civar mahallelerin atık sularını güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik yeni hattın son kontrollerini de tamamladı.

Son aşamasına gelinen hat ile birlikte bölgenin atık suları Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne kayıpsız bir şekilde taşınacak. Paket Terfi Merkezleri tamamlanan hattın yerin altı metre derinliğinde devam eden son kısmı ise önümüzdeki günlerde devreye alınacak.

“Bölgenin geleceğine yatırım yapıyoruz”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Kazımpaşa’da sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Bölgenin altyapı geleceğini garanti altına alacak dev projede sona geldik. 17 bin 500 metrelik atık su hattımız tamamlandığında atık sular güvenli bir şekilde taşınacak ve bölgeye daha sağlıklı, sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunmuş olacağız. Tüm adımlarını yakından takip ettiğimiz hat için artık son düzlükteyiz” ifadelerini kullandı.