Son dönemde bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, mesajlar ya da e-postalar birçok kişiyi rahatsız ediyor. Dolandırıcıların, kişilerin korkularından ve bilgisizliklerinden faydalandığını belirten bilişim sektörü temsilcilerinden Alev Akkoyunlu, borç tahsilatı dolandırıcılığının belirtilerini ve korunma yöntemlerini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde finansal dolandırıcılık yöntemleri giderek daha karmaşık bir hale gelirken, borç tahsilatı dolandırıcılığı da ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor.

Geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinden farklı olan bu tür sahtekarlıklar, mağdurların mevcut finansal yükümlülüklerine dair kafa karışıklığını kullanıyor ve hızlı tepki vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Bir devlet kurumu ya da kurumsal bir şirket adına aradığını belirten dolandırıcılar, “Hakkınızda yasal işlem başlatıldı”, “Ödemenizi bugün yapmazsanız icra işlemi başlayacak” gibi tehditkar mesajlar veya aramalar gerçekleştiriyor. İnsanların böyle durumlarda paniğe kapılmaması gerektiğini, soğukkanlı ve bilinçli hareket etmenin en önemli korunma yöntemi olduğu ifade eden Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, borç tahsilatı dolandırıcılığının belirtilerini ve korunma yöntemlerini sıraladı.

BORÇ TAHSİLATI DOLANDIRICILIĞI NASIL ANLAŞILIR?

1. Yazılı bildirim talep edin. Gerçek bir borç tahsilatçısı, borçlu kişiye yazılı bir bildirim sağlamalıdır. Eğer bu bilgiler ilk telefon konuşmasından sonra kişinin eline ulaşmadıysa, bunun bir dolandırıcılık olma ihtimali yüksektir.

2. İtiraz etme hakkınızı kullanın. Eğer talep edilen borcun yasal olup olmadığından şüphe ediliyorsa, kişi bunu yazılı olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Genellikle bu tür belgeleri sunmaktan kaçınan dolandırıcılara karşı, doğrulama talep etmek en güvenli yollardan biridir.

3. Saygılı iletişim talep edin. Gerçek bir tahsilat sorumlusu, kişiye karşı saygılı bir ifade kullanmak zorundadır. Taciz, tehdit veya makul olmayan saatlerde (örneğin sabah 8'den önce veya akşam 9'dan sonra) aramalar yapamaz. Bu tür davranışlar, dolandırıcıların uyguladığı baskılardan biridir ve bu durumda derhal durumu bildirmek gerekir.

BORÇ TAHSİLATI DOLANDIRICILIĞINA KARŞI 4 KORUNMA YÖNTEMİ

1. Hiçbir borcunuz olmadığını biliyorsanız telefonu kapatın. Ödenmemiş bir kredi veya vadesi geçmiş bir fatura bulunmuyorsa, borç tahsilatı iddiasıyla gelen aramalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu tür durumlarda, dolandırıcılarla iletişime geçmek yerine görüşmeyi sonlandırmak ve tekrarlayan aramaları görmezden gelmek en güvenli yol olarak öne çıkıyor.

2. Borç durumu doğrudan finans kuruluşlarından kontrol edilmeli. Şüpheli bir borç tahsilat talebiyle karşılaşıldığında, iddianın doğruluğunu teyit etmek için bankalar veya kredi kartı şirketleriyle doğrudan iletişime geçmek önem taşıyor. Yetkili finansal kuruluşlar, müşterilerine borç durumları hakkında en doğru bilgiyi sağlıyor.

3. Kredi raporu üzerinden doğrulama yapılmalı. Kişinin adına açılmış bir borç olup olmadığını anlamak için kredi raporunun düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Kredi raporunda ilgili borç görünmüyorsa bu durum, dolandırıcılık şüphesi doğurabilecek önemli bir gösterge olarak yer alıyor.

4. Yetkili mercilere bildirimde bulunulmalı. Borç tahsilatı dolandırıcılığına maruz kalan kişilerin, olayı yetkili mercilere bildirmesi büyük önem taşıyor. Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi, Tüketici Hakem Heyetleri ve Cumhuriyet Savcılıkları, bu tür dolandırıcılık girişimlerini inceleyerek gerekli hukuki süreci başlatabiliyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği’ne yapılan ihbarlar, sahte tahsilatçıların tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.