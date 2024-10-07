SASKİ, Sakarya’nın sağlık alanındaki devrim niteliğinde yatırımı olan bin yataklı Şehir Hastanesi’nin içme suyu altyapısını tamamladı. 2 bin 300 metrelik güçlü altyapının vanaları açıldı, Şehir Hastanesi’ne içme suyu ulaşmaya başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi’nin içme suyu altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Hayata geçirilen 2 bin 300 metrelik güçlü altyapı sayesinde hastane musluklarına kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaşmaya başladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle şehrimize kazandırılan bin yataklı Şehir Hastanesi’nin içme suyu hattında çalışmalarımızı tamamladık. Kaliteli içme suyu sağlık alanında kullanılmak üzere Şehir Hastanesi’ne ulaştı. 2 bin 300 metrelik güçlü altyapı ile su kayıpları ve kesintilerine müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.