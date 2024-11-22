SASKİ, 23 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 24 Kasım Pazar günü geceye kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Kasım Cumartesi sabahından başlayarak 24 Kasım Pazar gecesine kadar sürecek şiddetli yağış uyarısı için ekiplerin sahada teyakkuzda olacağını açıkladı.

Sarı Kod uyarısının yapılmasının ardından 24 saat esasıyla sahada olacak ekipler olumsuzlukların yaşanmasına engel olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı hazır olduğu belirtilerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgilere göre şehrimizde kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle metrekareye 50-100 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor. Şehrin tamamında olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı gerekli tüm önlemlerialdık. Ekiplerimiz şehrin belirli noktalarında 24 saat boyunca nöbet tutacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda ‘ALO 185’ Çağrı Merkezimize ulaşmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.