Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek için tesisleşme hamlesine bir yenisini daha ekledi. Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi’nde gençlerin sporla yaşamaları için kullanım ömrünü tamamlamış çim sahanın yerine, aydınlatma sistemleri ve sentetik çimli yenilenmiş spor alanı mahalleye kazandırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın gençlere ve spora verdiği önem, şehirde gerçekleşen spor yatırımlarıyla net olarak görülüyor.

Büyükşehir, gençlerin sporla büyüyüp gelişeceği, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için yatırımlar şehrin dört bir yanında yükseliyor.

Büyükşehir şehrin dört bir yanında kapalı spor salonları, yüzme havuzları, mevcut sahaların yenilenmesi, ilçelere kazandırılan futbol, basketbol ve voleybol sahaları gibi onlarca büyük projeler ile Sakarya’nın spor altyapısı güçleniyor.

Bu kapsamda kullanım ömrünü doldurmuş kötü durumdaki sahada çalışmalarına başlayan Büyükşehir, Sapanca Akçay’a yenilenmiş bir spor alanı kazandırdı.

Aydınlatma sistemlerinin montajları tamamlanan alanda, saat fark etmeksizin sportif faaliyetler yapılabiliyor.

Mahalleye kazandırılan futbol sahasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçayspor Kulüp Başkanı İsa Sezer, “Adeta ormanlık bir alan gibiydi ve yaklaşık 7-8 yıldır futbol oynanmıyordu. Özellikle Akçayspor’un altyapı takımları burada idman yapıyor. Yeni sahamız köyümüze ayrı bir canlılık kattı. Akşam 8-9’a kadar futbol oynayıp doyasıya eğlenebiliyor çocuklarımız” ifadelerini kullandı.