6 yaşındayken engelliler için çabalayan Berfin Kaya, büyüklere örnek oldu. Yardımsever Berfin, eğitim gördüğü okullarda e en gözde öğrencilerinden biri olurken, “Kendisi küçük yüreği büyük” başlığıyla yayınlanan haberler, onun ismini erken yaşta duyarlılıkla özdeşleştirdi. 6 yaşında başlayan iyilik yolculuk şimdi Tarsus Amerikan Lisesi'ne de ilham veriyor.Muharrem DEĞİRMEN / BURSA (İGFA) - Tarsus Amerikan Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Berfin Kaya, küçük yaşta başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle hem okulunda hem çevresinde fark yaratıyor.

Henüz 6 yaşında, ilkokul birinci sınıftayken mavi kapak kampanyasıyla binlerce kapak toplayarak Sakatlar Derneği’ne tekerlekli sandalye alınmasına katkı sağlayan Berfin, bugün çevre duyarlılığı ve toplumsal dayanışma projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Berfin’in 6 yaşında Doğa Koleji’nde başlattığı iyilik hareketi, arkadaşlarını, öğretmenlerini ve mahalle sakinlerini harekete geçirerek bir dayanışma zinciri oluşturmuş yerel medyada “Kendisi küçük yüreği büyük” başlığıyla anılan Berfin, o dönemde engellilere destek için gösterdiği çabayla dikkat çekmişti.

Bugün Tarsus Amerikan Lisesi’nde akademik başarısının yanı sıra sosyal projelerdeki liderliğiyle öne çıkıyor.Son olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek için, “Yollarımızı ve otoyolumuzu temiz tuttuğunuz, çöp atmadığınız için teşekkürler” mesajını hazırlatan Berfin, sürücülerden yayalara kadar geniş bir kitleye seslendi. Bu basit ama güçlü çağrı, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Tarsus Amerikan Lisesi’nde öğretmenleri tarafından “sosyal projelerin öncüsü” olarak görülen Berfin, arkadaşlarına ilham veriyor ve okulun gurur kaynağı olurken, müdür ve öğretmenlerin desteğiyle çevre temizliği, dayanışma ve bilinç projelerinde aktif rol alarak, “İyiliğin yaşı olmaz” mesajını yaşatıyor.