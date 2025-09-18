AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa’nın 11 ilçe belediye başkanı, Meram Belediyesini ziyaret ederek, Meram’ın şehirleşme vizyonunu ve kentsel dönüşümde yakaladığı başarıyı yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa’nın on bir ilçe belediye başkanını ağırladı. Başkan Kavuş, tecrübe paylaşımı için şehre gelen Bursa heyetine, Meram’ın şehirleşme vizyonunu ve kentsel dönüşümde yakaladığı başarıhikayesini anlattı. Kavuş ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar özellikle de kentsel dönüşüm projeleri ve belediye öncülüğünde hayata geçirilen kooperatif çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

OSMANLI’NIN BAŞKENTİ, SELÇUKLU’NUN BAŞKENTİNE ADETA ÇIKARMA YAPTI

Ziyarete; Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.

Ziyarette ayrıca AKParti Bursa İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu ve Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da yer aldı.

Başkan Kavuş, sunum öncesinde yaptığı selamlama konuşmasında Meram’ın, yeşil dokusunu muhafaza ederek modernleşme yolunda Türkiye’ye örnek bir belediyecilik pratiği sergilediğini kaydetti.

Bursa’nın ilçeleriyle Meram arasında kültürel ve tarihsel benzerliklerin altını çizen Başkan Kavuş, “Bizler aynı kaynaktan beslenen şehirlerin çocuklarıyız. Tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve doğamız birbirine çok benziyor. Bu yüzden Bursa’dan gelen dostlarımızla tecrübelerimizi paylaşmak ve onların deneyimlerinden faydalanmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu.” dedi. Başkan Mustafa Kavuş, Meram’ın gelişim yolculuğunu ise şu sözlerle anlattı; “Bizim anlayışımız, şehri imar ederken gönülleri de ihya etmektir. Meram’ın tarihine, kültürüne, yeşiline zarar vermeden dönüşüm sağlamak, bizim en temel görevimizdir. Modernleşirken, kimliğimizi ve ruhumuzu korumak zorundayız.Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bunun yanında belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerle de şehirleşme yolunda önemli adımlar attık.”

BURSA İL BAŞKANI GÜRKAN; “İKİ ŞEHRİN DOSTLUĞUNU PEKİŞTİREN BİR ZİYARET OLDU”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise Meram’da gördükleri vizyonun kendilerini etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı; “Dostluklarımızı pekiştirmek ve tecrübe paylaşımı için yaptığımız bu ziyaretler bizler için çok faydalı oldu. Konya Modeli Belediyecilik anlayışından önemli istifadelerimiz oldu. Meram’da ise başkanımız Mustafa Kavuş’un ve ekibinin ortaya koyduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Kentsel dönüşümde yakalanan başarı, sadece Meram için değil, tüm Türkiye belediyeciliği için örnek alınacak nitelikte. Bizler de bu tecrübeyi Bursa’ya taşımaktan memnuniyet duyacağız. Meram, şehirleşme ile gelenek arasında en doğru dengeyi kurmayı başarmış.”Heyet, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kavuş’a ve ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bursa heyeti ziyaret sonrasında Meram Belediyesinin bazı yatırımlarını da yerinde inceledi.