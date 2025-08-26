Sakarya’nın basketboldaki tek temsilcisi Büyükşehir Basketbol takımı 2025-2026 sezonu için ilk kez parkeye indi. İlk antrenmanını gerçekleştiren takımda yönetim ve teknik ekip hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Erkekler Türkiye Basketbol 2.Liginde Play-Off oynayarak büyük bir başarı ivmesi yakalayan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 2025-2026 sezonu için ilk kez parkeye indi.

Yeni sezon için güçlü ve iddialı bir kadro, hedef odaklı bir teknik ekiple yola çıkan Büyükşehir Basketbol, Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlarına başladı. Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren basketbol takımının idmanını Kulüp Başkanı Enes Zengin ve yöneticilerde yakından takip etti.

Genel Menajer Cihan Amasyalı, Sakarya’da basketbola olan ilginin geçtiğimiz sezonda net bir şekilde görüldüğünü belirterek, geçen sezon final oynamış oyunculardan kurulu bir kadronun varlığına dikkati çekerek, "İnşallah sezonu istediğimiz gibi tamamlar ve Sakaryalı basketbolseverleri mutlu ederiz" dedi.

Başantrenör Sinan Çambel, Sakarya’yı geçmişte Süper Lig’de mücadele ettiği dönemden çok iyi tanıdığını belirterek, en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Enes Zengin, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik. Bu yıl ise hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurduk. İnşallah sezon sonunda bunun karşılığını alacağız. Tüm basketbolseverleri maçlarımıza davet ediyoruz. Yeni bir soluk ve yeni bir heyecanla, basketbolu Sakarya’ya yeniden kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.