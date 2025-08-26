Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaybolan yakınlarını hızlı bir şekilde bulabilmesi amacıyla ‘Manisa İçin Acil’ mobil uygulamasına entegre olarak çalışan ‘Kayıp Alarmı’ sistemini hayata geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sosyal projeyi daha uygulamaya aldı. Google Play ve App Store’den indirilen ‘Manisa İçin Acil’ uygulamasına entegre çalışan ‘Kayıp Alarmı’ vatandaşların yakınlarını takip etmelerini kolaylaştıracak.

Sistem ile akıllı bilekliği takılı olan yakınları kaybolan vatandaşlar, kişinin en son görüldüğü konum, adı soyadı, fotoğrafı, kişisel özellikleri ve kıyafet bilgilerini girerek sistem üzerinden ‘Kayıp Alarmı’ ihbarında bulunabilecek, kaybolan vatandaşlar hızlı bir şekilde bulunabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Sorumlusu Ezgi Sönmez, “Deprem, yangın, sel gibi afet anlarında yanınızda olan Manisa İçin Acil Uygulaması şimdi ‘Kayıp Alarmı’ özelliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atıyor. ‘Manisa İçin Acil’ uygulamasının içinde yer alan ‘Kayıp Alarmı’; vatandaşlarımızın yakınları kaybolduğunda bulunmasına yönelik bir sistemdir. Yapılan ihbar bildirim olarak İtfaiye Dairesi’ne düşerek onaydan geçiyor. Onaylanan ihbarlar uygulamada bulunan harita üzerinde ve liste şeklinde görüntüleniyor. Uygulamayı kullanan tüm kullanıcılara kayıp ihbarıyla ilgili bildirim gidiyor. Daha çok çocuk ve yaşlılara hitap eden uygulamada asılsız ihbarlar itfaiye ekipleri tarafından engelleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uygulamayı, çok kullanışlı bulduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her bir vatandaşın kendinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Vatandaşların, sağlık sorunu bulunan yakınlarını takip edilmesine olanak sağlayan akıllı bileklik uygulaması ile güvenliği sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Dutlulu, kayıp durumlarında oldukça faydalı bir sistem olduğunu belirterek, "17 ilçemizde kullanılabilecek. Türkiye’de ilk olması açısından da oldukça önemli. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.